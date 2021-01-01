/ ВОДООЧИСТИТЕЛИ (ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ)

Надежные фильтры для чистой питьевой воды в доме

В большинстве регионов нашей страны вода в системе водопровода может только относительно считаться питьевой. В ней присутствуют соли тяжелых металлов, хлор, используемый для дезинфекции, другие посторонние включения. Не исключено и попадание болезнетворных микроорганизмов. Однако употребление воды в рекомендуемых объемах необходимо для нормальной работы организма. Кипячение не устраняет проблемы, убивает и полезные вещества. Приобретение бутилированной продукции также является самым удобным и надежным вариантом. Оптимальным решением являются фильтры для воды. Сейчас на рынке предлагается много типов конструкций. Есть возможность подобрать устройство, отвечающее всем требованиям.

Проточные фильтры для комфортного пользования и качественной очистки

При проживании в квартире, доме нескольких человек питьевая вода расходуется в больших объемах. Выполнить качественную очистку смогут проточные конструкции. Вода из водопровода, протекая по системе фильтров, освобождается от посторонних включений, снижается ее жесткость.

Производители выпускают устройства в нескольких модификациях. Для того чтобы выбрать модель, которая обеспечит качественную очистку, не станет причиной неоправданных затрат, нужно получить информацию о качестве воды из водопровода. Это поможет определить, какое очищение требуется жидкости для обеспечения оптимальных показателей.

Важными показателями проточных фильтров являются:

Тип очистки.

Количество ступеней.

Виды устанавливаемых картриджей.

Промывающиеся фильтры предназначены для устранения крупных загрязнений в виде ржавчины, песка и др. В квартирах такие устройства не устанавливаются. Они не удаляют из воды соли тяжелых металлов, микробиологические, ионообменные включения. Для такой очистки нужны корпусные устройства с картриджами.

Устанавливается конструкция в кухне под раковиной. Это может быть устройство с 3-5 ступенями очистки. Выбор типа зависит от степени загрязненности воды, видов посторонних включений. В выборе модели также нужно обратить внимание на картриджи. Есть проточные фильтры для воды, в которые могут устанавливаться универсальные элементы, и конструкции, работающие только с оригинальными картриджами данного производителя.

Одной из новейших модификаций этих устройств являются системы обратного осмоса. В них имеется дополнительное устройство для фильтрации со специальной мембраной, задерживающей большие молекулы, газы. Эти конструкции обеспечивают максимальную очистку.

Типы картриджей и их функции

Очистка воды, удаление загрязнений, посторонних веществ в проточных моделях выполняется картриджами. От их наполнителя зависит предназначение элемента. Можно выбирать варианты для системы фильтрации, учитывая особенности жидкости в водопроводе. Картриджи разных типов:

Выполняют грубую механическую очистку, убирают крупные элементы.

Содержат сорбенты, поглощающие токсические вещества, органические соединения, бактерии.

Устраняют запахи, удаляя ароматические молекулы.

Удаляют растворенное железо, соли тяжелых металлов.

Насыщают воду полезными микроэлементами.

Системы фильтрации всех типов отличаются простотой монтажа. Обслуживание конструкции, замена фильтров также не вызывает сложностей.

В торговой сети «Термотехника» представлены фильтры для воды всех типов. У нас вы сможете приобрести проточные, кувшинные изделия, системы обратного осмоса от лучших мировых производителей.