/ ВОДООЧИСТИТЕЛИ (ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ)

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Надежные фильтры для чистой питьевой воды в доме
В большинстве регионов нашей страны вода в системе водопровода может только относительно считаться питьевой. В ней присутствуют соли тяжелых металлов, хлор, используемый для дезинфекции, другие посторонние включения. Не исключено и попадание болезнетворных микроорганизмов. Однако употребление воды в рекомендуемых объемах необходимо для нормальной работы организма. Кипячение не устраняет проблемы, убивает и полезные вещества. Приобретение бутилированной продукции также является самым удобным и надежным вариантом. Оптимальным решением являются фильтры для воды. Сейчас на рынке предлагается много типов конструкций. Есть возможность подобрать устройство, отвечающее всем требованиям.
Проточные фильтры для комфортного пользования и качественной очистки
При проживании в квартире, доме нескольких человек питьевая вода расходуется в больших объемах. Выполнить качественную очистку смогут проточные конструкции. Вода из водопровода, протекая по системе фильтров, освобождается от посторонних включений, снижается ее жесткость.
Производители выпускают устройства в нескольких модификациях. Для того чтобы выбрать модель, которая обеспечит качественную очистку, не станет причиной неоправданных затрат, нужно получить информацию о качестве воды из водопровода. Это поможет определить, какое очищение требуется жидкости для обеспечения оптимальных показателей.
Важными показателями проточных фильтров являются:
- Тип очистки.
- Количество ступеней.
- Виды устанавливаемых картриджей.
Промывающиеся фильтры предназначены для устранения крупных загрязнений в виде ржавчины, песка и др. В квартирах такие устройства не устанавливаются. Они не удаляют из воды соли тяжелых металлов, микробиологические, ионообменные включения. Для такой очистки нужны корпусные устройства с картриджами.
Устанавливается конструкция в кухне под раковиной. Это может быть устройство с 3-5 ступенями очистки. Выбор типа зависит от степени загрязненности воды, видов посторонних включений. В выборе модели также нужно обратить внимание на картриджи. Есть проточные фильтры для воды, в которые могут устанавливаться универсальные элементы, и конструкции, работающие только с оригинальными картриджами данного производителя.
Одной из новейших модификаций этих устройств являются системы обратного осмоса. В них имеется дополнительное устройство для фильтрации со специальной мембраной, задерживающей большие молекулы, газы. Эти конструкции обеспечивают максимальную очистку.
Типы картриджей и их функции
Очистка воды, удаление загрязнений, посторонних веществ в проточных моделях выполняется картриджами. От их наполнителя зависит предназначение элемента. Можно выбирать варианты для системы фильтрации, учитывая особенности жидкости в водопроводе. Картриджи разных типов:
- Выполняют грубую механическую очистку, убирают крупные элементы.
- Содержат сорбенты, поглощающие токсические вещества, органические соединения, бактерии.
- Устраняют запахи, удаляя ароматические молекулы.
- Удаляют растворенное железо, соли тяжелых металлов.
- Насыщают воду полезными микроэлементами.
Системы фильтрации всех типов отличаются простотой монтажа. Обслуживание конструкции, замена фильтров также не вызывает сложностей.
В торговой сети «Термотехника» представлены фильтры для воды всех типов. У нас вы сможете приобрести проточные, кувшинные изделия, системы обратного осмоса от лучших мировых производителей.