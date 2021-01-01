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ВОДООЧИСТИТЕЛИ (ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ)

/ ВОДООЧИСТИТЕЛИ (ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ)

Надежные фильтры для чистой питьевой воды в доме

 

В большинстве регионов нашей страны вода в системе водопровода может только относительно считаться питьевой. В ней присутствуют соли тяжелых металлов, хлор, используемый для дезинфекции, другие посторонние включения. Не исключено и попадание болезнетворных микроорганизмов. Однако употребление воды в рекомендуемых объемах необходимо для нормальной работы организма. Кипячение не устраняет проблемы, убивает и полезные вещества. Приобретение бутилированной продукции также является самым удобным и надежным вариантом. Оптимальным решением являются фильтры для воды. Сейчас на рынке предлагается много типов конструкций. Есть возможность подобрать устройство, отвечающее всем требованиям.

 

Проточные фильтры для комфортного пользования и качественной очистки

 

При проживании в квартире, доме нескольких человек питьевая вода расходуется в больших объемах. Выполнить качественную очистку смогут проточные конструкции. Вода из водопровода, протекая по системе фильтров, освобождается от посторонних включений, снижается ее жесткость.

Производители выпускают устройства в нескольких модификациях. Для того чтобы выбрать модель, которая обеспечит качественную очистку, не станет причиной неоправданных затрат, нужно получить информацию о качестве воды из водопровода. Это поможет определить, какое очищение требуется жидкости для обеспечения оптимальных показателей.

Важными показателями проточных фильтров являются:

 

  • Тип очистки.
  • Количество ступеней.
  • Виды устанавливаемых картриджей.

 

Промывающиеся фильтры предназначены для устранения крупных загрязнений в виде ржавчины, песка и др. В квартирах такие устройства не устанавливаются. Они не удаляют из воды соли тяжелых металлов, микробиологические, ионообменные включения. Для такой очистки нужны корпусные устройства с картриджами.

Устанавливается конструкция в кухне под раковиной. Это может быть устройство с 3-5 ступенями очистки. Выбор типа зависит от степени загрязненности воды, видов посторонних включений. В выборе модели также нужно обратить внимание на картриджи. Есть проточные фильтры для воды, в которые могут устанавливаться универсальные элементы, и конструкции, работающие только с оригинальными картриджами данного производителя.

Одной из новейших модификаций этих устройств являются системы обратного осмоса. В них имеется дополнительное устройство для фильтрации со специальной мембраной, задерживающей большие молекулы, газы. Эти конструкции обеспечивают максимальную очистку.

 

Типы картриджей и их функции

 

Очистка воды, удаление загрязнений, посторонних веществ в проточных моделях выполняется картриджами. От их наполнителя зависит предназначение элемента. Можно выбирать варианты для системы фильтрации, учитывая особенности жидкости в водопроводе. Картриджи разных типов:

 

  • Выполняют грубую механическую очистку, убирают крупные элементы.
  • Содержат сорбенты, поглощающие токсические вещества, органические соединения, бактерии.
  • Устраняют запахи, удаляя ароматические молекулы.
  • Удаляют растворенное железо, соли тяжелых металлов.
  • Насыщают воду полезными микроэлементами.

 

Системы фильтрации всех типов отличаются простотой монтажа. Обслуживание конструкции, замена фильтров также не вызывает сложностей.

В торговой сети «Термотехника» представлены фильтры для воды всех типов. У нас вы сможете приобрести проточные, кувшинные изделия, системы обратного осмоса от лучших мировых производителей.

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